Министерство иностранных дел Украины просит международных партнеров не признавать результаты переписи населения, которая Российская Федерация проводит в Крыму и Севастополе. Об этом 15 октября сообщается на сайте ведомства

В заявлении говорится, что Украина считает перепись «направленной против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины» и называет ее попыткой «легитимизировать оккупацию». Депутат Рады назвал условие для восстановления порядка на Украине © CC0, Pixabay

«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий… Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты», — говорится в заявлении.

Официальный Киев подчеркивает, что основой для оценки ситуации на полуострове может быть только мониторинг со стороны международных организаций, а также правозащитных неправительственных организаций.

Перепись в Крыму будет проводиться с 15 октября до 14 ноября.

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.