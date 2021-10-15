Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Качура и член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов устроили перепалку в студии политического ток-шоу, которая закончилась швырянием политической символики со словами «зеленая гадость». Трансляцию передачи 14 октября вел телеканал «Украина 24»

В ходе выступления Шахов высказался в адрес депутатов от «Слуги народа» словами «зеленая гадость». Качура обвинил Шахова в лицемерии. Фарион призвала перестать называть Россию «страной-агрессором» © lenta.ru

«Вы настоящий слуга народа, поэтому я думаю, что у вас должен быть атрибут, приходите, пожалуйста, на следующее пленарное заседание… Правда режет глаза… Голосую за одно, бросаю здесь значки, а потом рассказываю совсем другое», — сказал Качура и отдал Шахову значок партии.

Шахов взял значок, но после бросил его в спину Качуре со словами: «На тебе, Саша, слышишь».

Качура не первый раз попадает в скандалы. Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин облил его водой за то, что тот предложил отправить на экспертизу воду из городского водопровода, поскольку люди жалуются на ее качество.