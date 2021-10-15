«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — сказал Лавров.
Такую инициативу, отметил министр, намерены реализовать законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.
По данным МИД РФ, в 2021 году более полумиллиона человек подали заявление на российское гражданство. В первую очередь, в гражданство РФ вступают жители юго-востока Украины.