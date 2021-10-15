Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство вне зависимости от места рождения. Об этом 15 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всероссийском конгрессе российских соотечественников

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — сказал Лавров.

Новые граждане России. Что изменится в миграционном законодательстве © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным МИД РФ, в 2021 году более полумиллиона человек подали заявление на российское гражданство. В первую очередь, в гражданство РФ вступают жители юго-востока Украины.