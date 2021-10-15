Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления Москвы об увеличении транзита газа «манипуляциями». Об этом он написал на своей странице в Facebook 15 октября

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», сообщил, что РФ увеличивает транзит газа через газо-транспортную систему (ГТС) Украины — в этом году рост сверх контрактных обязательств составит 10%.

Еще больше увеличивать прокачку опасно из-за состояния ГТС, которую не ремонтировали десятилетиями. Если она не выдержит, отметил президент, Европа лишится маршрута поставок.

«"Газпром" трижды уменьшал транзит Украины в 2021 году. 1 января 2020 года с 186 миллионов кубометров в сутки до 124 миллионов кубометров, с 1 сентября снизил до 109 миллионов кубометров, а 1 октября, после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки — до 86 миллионов кубометров, хотя платит за 109 миллионов кубометров… Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер», — написал Макогон.

Битва аббревиатур: Украинская ГТС против российско-германской СП-2 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, что превышают мощность "Северного потока — 2"», — добавил глава «Оператора ГТС Украины».

В январе-сентябре 2021 года, по данным «Оператора ГТС», Украина обеспечила транзит газа в Европу на 32,7 миллиарда кубометров — это на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС поставляется в обход Украины.

После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия сможет отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.