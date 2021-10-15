«Вы избавили нашу страну от бесполезных расходов и трат из государственного бюджета, а это десятки тысяч долларов ежемесячно, на содержание этого проходимца и шарлатана в нашей стране. Знаю точно одно — справедливость восторжествовала и мир стал чище!», — написал он.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции и работы на Украине. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.
Бывшего президента ранее заочно приговорили к тюремным срокам по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.