Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива 15 октября в своем Telegram-канале поблагодарил руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу «международного гастролера-афериста» Михаила Саакашвили

Бывший замгенпрокурора Украины сравнил Саакашвили с Рокки Бальбоа © REUTERS, Irakli Gedenidze

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции и работы на Украине. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Бывшего президента ранее заочно приговорили к тюремным срокам по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.