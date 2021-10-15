Похищение представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) является casus belli, поводом к военным действиям, считает председатель правления Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы РФ Александр Бородай. Его 14 октября процитировал сайт novorosinform.org

Глава ЛНР заявил о бессмысленности переговоров с Украиной © пресс-служба ЛНР

«Понятно, что эта ситуация определенным образом является casus belli, поводом к войне. Потому что это грубейшее нарушение. В очередной раз украинские власти продемонстрировали, что для них ничего того, что называется Минскими соглашениями, не существует», — заявил Бородай.

По его мнению, вряд ли приказ о похищении отдавал президент Владимир Зеленский или кто-то из высокопоставленных командиров — скорее всего дело в разложении внутренней украинской власти.

Бородай отметил, что безнаказанной эту ситуацию оставлять нельзя — Киев дал повод для войны.