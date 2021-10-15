Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, который осуществлял контроль соблюдения режимам прекращения огня в Донбассе.
«Понятно, что эта ситуация определенным образом является casus belli, поводом к войне. Потому что это грубейшее нарушение. В очередной раз украинские власти продемонстрировали, что для них ничего того, что называется Минскими соглашениями, не существует», — заявил Бородай.
По его мнению, вряд ли приказ о похищении отдавал президент Владимир Зеленский или кто-то из высокопоставленных командиров — скорее всего дело в разложении внутренней украинской власти.
Бородай отметил, что безнаказанной эту ситуацию оставлять нельзя — Киев дал повод для войны.