Во время урока подросток играл в телефоне и щелкал орехи. На замечания преподавателя мальчик отвечал нецензурной лексикой. Учительница забрала телефон у парня, тогда он набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.
«Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок», — рассказала дочь пострадавшей.
Родители мальчика не принесли извинения за инцидент. Они забрали документы из школы.
Сейчас комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В прошлом месяце подросток из села Фруктовое Запорожской области Артем Ведмеденко в прямом эфире своих социальных сетей показал, как топчется на учебнике украинского языка. Однако после разгоревшегося скандала удалил ролик и извинился.