Шестиклассник из днепропетровской школы избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания. Об этом 14 октября сообщило издание nashemisto.dp.ua

Украинский школьник трижды умер во время урока © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок», — рассказала дочь пострадавшей.

Родители мальчика не принесли извинения за инцидент. Они забрали документы из школы.

Сейчас комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В прошлом месяце подросток из села Фруктовое Запорожской области Артем Ведмеденко в прямом эфире своих социальных сетей показал, как топчется на учебнике украинского языка. Однако после разгоревшегося скандала удалил ролик и извинился.