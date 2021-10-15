«Среди нечистоплотных методов — попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории», — заявил Лавров.
Он отметил, что дело доходит даже до откровенно русофобских акций.
«Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны», — заключил министр.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык «пережитком оккупации», распространению которого «нужно положить конец». Он заявил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и предсказал его вытеснение в стране английским языком.