Запад попустительствует дискриминации русского языка на Украине и в Прибалтике, но попытки рассорить соотечественников с их исторической родиной, не будут иметь успеха, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он 15 октября заявил в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников

«Среди нечистоплотных методов — попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории», — заявил Лавров.

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«Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны», — заключил министр.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык «пережитком оккупации», распространению которого «нужно положить конец». Он заявил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и предсказал его вытеснение в стране английским языком.