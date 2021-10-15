На Украине выросли цены на сало, по стоимости продукт уже «перегнал» некоторые виды мяса. Эксперты говорят, это не предел, передает 15 октября портал Today.ua

Украинцам рассказали, как выбрать первоклассное сало © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Сало очень выросло в цене, так как повысилась цена живого веса, которая стартует от 150 до 180 грн (400-500 руб. — ред.) за килограмм», — сказала продавец одного из столичных рынков.

По словам эксперта по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольги Махно, рынок свинины, который в стране держится за счет частных производителей, в этом году понес большие потери. Причин этому стало несколько: рост цен на корма, рост тарифов на энергоносители, подорожание транспортных расходов. Все это в итоге привело к росту себестоимости свинины и сала.

По прогнозам экспертов, цены на сало не будут снижаться — для этого нет никаких предпосылок. Напротив, ближе к новогодним праздникам сало подорожает еще на 5-10%.