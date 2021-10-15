По его данным, на киевских рынках самое дешевое сало стоит почти по 100 грн (270 руб.) за килограмм, а за лучшее продавцы просят до 300 гривен (больше 800 рублей).
«Сало очень выросло в цене, так как повысилась цена живого веса, которая стартует от 150 до 180 грн (400-500 руб. — ред.) за килограмм», — сказала продавец одного из столичных рынков.
По словам эксперта по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольги Махно, рынок свинины, который в стране держится за счет частных производителей, в этом году понес большие потери. Причин этому стало несколько: рост цен на корма, рост тарифов на энергоносители, подорожание транспортных расходов. Все это в итоге привело к росту себестоимости свинины и сала.
По прогнозам экспертов, цены на сало не будут снижаться — для этого нет никаких предпосылок. Напротив, ближе к новогодним праздникам сало подорожает еще на 5-10%.