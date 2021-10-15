Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьезную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность и риска развязывания гонки вооружений. Об этом заявил директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев, передает РИА Новости 15 октября

Про союзников и врагов. Мировые СМИ о новом англо-американо-австралийском союзе AUKUS © AP, Andrew Harnik

«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования "Томагавк", договоренностях о ротационном развертывании на Зеленом континенте самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании», — отметил Ноздрев.

Он отметил, что это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасности, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета ACEAH, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия.

Ноздрев также заявил, что Москва считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач.