Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и отказалась покупать французские подлодки на сумму 56 миллиардов евро, о чем был подписан соответствующий контракт. Вместо этого Австралия купит атомные подлодки у США.
«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования "Томагавк", договоренностях о ротационном развертывании на Зеленом континенте самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании», — отметил Ноздрев.
Он отметил, что это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасности, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета ACEAH, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия.
Ноздрев также заявил, что Москва считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач.