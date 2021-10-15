Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко выступил в эфире канала «Украина 24», где высказался о ценах на газ и подготовку к сложному отопительному сезону

Бывший замгенпрокурора Украины сравнил Саакашвили с Рокки Бальбоа © REUTERS, Irakli Gedenidze Наталья Влащенко поинтересовалась у Ляшко, куда «Нафтогаз» дел 2,5 миллиардов долларов «Газпрома» вместо того, чтобы вовремя закупить газ летом, когда цены были ниже.

«Когда "Нафтогаз" получил эти миллиарды долларов, команда Радикальной партии предлагала направить средства на добычу собственного газа и на энергомодернизации. Это дало бы возможность решить проблему дефицита собственного газа. Деньги пошли в общий фонд государственного бюджета, откуда их проели, использовали на всякие пиар-акции и так далее», — ответил Ляшко, намекая на пиар-кампанию Верещук.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук не присутствовала на том эфире, однако все же приняла участие в дискуссии, обратившись к Ляшко в своем Facebook.

«Сегодня в закулисье программы Натальи Влащенко "Народ против" за глаза меня вспомнила старая политическая гейша Олег Ляшко. Пожалуйста, скажите кому-нибудь этому уставшему фигляру, что если он хочет меня обидеть, то пусть делает это в глаза. Обещаю не бить», — написала Верещук.