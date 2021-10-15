Вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения мутаций. Об этом сообщила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова, передает 15 октября lenta.ru

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY словам, сейчас такие эксперименты могли бы проводиться в том числе для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «обогнать» вирус.

«[Для этого] его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — объяснила вирусолог.

Она отметила, что часть экспертов считают подобный эксперимент причиной появления COVID-19.

Специалист добавила, что у вакцин от COVID-19 на данный момент нет задачи догнать мутации коронавируса. Однако при желании можно сделать так, чтобы вакцина вырвалась вперед.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его мнению, на искусственное появление коронавируса указывает его структура и особенности эволюции, которые проходят не по правилам и имеют мало общего с подобными ему родственными вирусами.