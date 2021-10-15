В Волынской области местные цыгане вступили в схватку с ветеранами АТО, причем одной дракой дело не ограничилось. Стороны мстят друг другу после каждого нападения. Об этом 15 октября написал Telegram-канал «Украинский формат»

«На Волыни не так давно толпа пьяных цыган избила ветерана АТО, который стоял на остановке и разговаривал по телефону. После этого их заставляли извиняться на коленях. Но ромы так просто ситуацию не отпустили. Они нашли "обидчиков" и жестко избили», — написал «Украинский формат».

На видео несколько мужчин избивают оппонентов в военной форме, называя их фашистами и нацистами.

Бывший замгенпрокурора Украины сравнил Саакашвили с Рокки Бальбоа © REUTERS, Irakli Gedenidze

К слову, местная полиция до сих пор не расследовала причину самого первого нападения цыган на атошника, стоящего на остановке.