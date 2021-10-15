«На Волыни не так давно толпа пьяных цыган избила ветерана АТО, который стоял на остановке и разговаривал по телефону. После этого их заставляли извиняться на коленях. Но ромы так просто ситуацию не отпустили. Они нашли "обидчиков" и жестко избили», — написал «Украинский формат».
На видео несколько мужчин избивают оппонентов в военной форме, называя их фашистами и нацистами.
По информации канала, в Киевском городском сообществе ветеранов АТО пообещали не оставлять ситуацию без ответа и объявили вознаграждение в 100 тыс. грн (270 тыс. руб.) за информацию о местонахождении цыган.
К слову, местная полиция до сих пор не расследовала причину самого первого нападения цыган на атошника, стоящего на остановке.