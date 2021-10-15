Бывший заместитель генпрокурора Украины, а ныне один из лидеров украинской партии «Рух новых сил» и соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал граждан Грузии поддержать экс-президента своей страны. Его слова 15 октября привел Telegram-канал APnews

«Михаил Саакашвили — это Рокки Бальбоа. Они оба рождены побеждать во имя больших целей в сражении с крупными противниками. Уважаемые мои друзья-грузины, "Рокки Бальбоа" вернулся. Поддержите его в борьбе и помогите победить, чтобы наконец победила Грузия!» — призвал Сакварелидзе.

«А чего не чешет помогать???», «Неужели грузины поведутся?», «Шо, опять?», «Заезженный сценарий, экономят, блин!», «Работают по старым лекалам, на новые идеи хозяева денег не дают», «Чебурашка он, а не Рокки. Чебурашка приехал в ящике с апельсинами и этот "щирый украинец" приехал в Грузию на пароме среди какого-то груза», — отреагировали на высказывание Сакварелидзе пользователи.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции и работы на Украине. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Бывшего президента ранее заочно приговорили к тюремным срокам по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.