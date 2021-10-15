«Я настойчиво призываю самого Михаила прекратить голодовку. Я знаю его как решительного бойца и верующего христианина. Но истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред — это смертный грех», — сказал Кучма.
Он подчеркнул, что Саакашвили является очень сложной многогранной личностью, и сложившаяся с ним ситуация такая же: простого выхода из нее нет. По его словам, чтобы найти его, всем сторонам надо приложить «максимальную взвешенность и настоящую мудрость».
«Я очень надеюсь, что руководство украинского государства выдержит этот тест, не поступившись ни интересами нашего гражданина, ни стратегическими императивами отношений с ключевым партнером — Грузией. Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря им Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм», — заверил украинский политик.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там он проходит по нескольким уголовным делам. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, он объявил голодовку.