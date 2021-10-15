Второй президент Украины Леонид Кучма 14 октября призвал экс-президента Грузии с украинским гражданством Михаила Саакашвили прекратить голодовку, передает издание «Гордон»

«Видел во сне»: Саакашвили раскрыл причину возвращения в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что Саакашвили является очень сложной многогранной личностью, и сложившаяся с ним ситуация такая же: простого выхода из нее нет. По его словам, чтобы найти его, всем сторонам надо приложить «максимальную взвешенность и настоящую мудрость».

«Я очень надеюсь, что руководство украинского государства выдержит этот тест, не поступившись ни интересами нашего гражданина, ни стратегическими императивами отношений с ключевым партнером — Грузией. Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря им Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм», — заверил украинский политик.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там он проходит по нескольким уголовным делам. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Сам Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, он объявил голодовку.