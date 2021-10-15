Растущие доходы от нефти и газа привели к тому, что Фонд благосостояния России достиг рекордного уровня, но президент Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день. Такую точку зрения 14 октября высказало агентство Bloomberg

Украина.ру на Youtube Уже Европа: в Киеве под усиленной охраной состоялся гей-парад