«Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности», — говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.
В нем также указывается, что Шерман и замгоссекретаря Хосе Фернандес «призвали Россию обеспечить справедливое отношение к компаниям США на российском рынке» и «развеять американские опасения» по поводу инвестиционного климата.
Согласно заявлению, спецпредставитель США по климату Джон Керри провел отдельную встречу с Оверчуком и «повторил свой призыв к России предпринимать более решительные действия» для борьбы с изменением климата.
В заявлении отмечается, что задачей Шерман и Фернандеса на переговорах было подчеркнуть «стремление США к стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям».
В своем Twitter Шерман отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной.
Russian Deputy Prime Minister Aleksey Overchuk and I had a productive meeting today. The United States will continue to work for a stable and predictable relationship with Russia while calling for more robust action on climate and to ensure European energy security. pic.twitter.com/jKxpsKB6EW— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 14, 2021
Оверчук, выходя из здания американского министерства, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа, ответил: «отлично». Он покинул внешнеполитическое ведомство в сопровождении посла России в США Анатолия Антонова.