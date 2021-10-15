Китайцев восхитила реакция Путина на газовый кризис в Европе
Китайцев восхитила реакция Путина на газовый кризис в Европе
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
«Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности», — говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

В нем также указывается, что Шерман и замгоссекретаря Хосе Фернандес «призвали Россию обеспечить справедливое отношение к компаниям США на российском рынке» и «развеять американские опасения» по поводу инвестиционного климата.

Согласно заявлению, спецпредставитель США по климату Джон Керри провел отдельную встречу с Оверчуком и «повторил свой призыв к России предпринимать более решительные действия» для борьбы с изменением климата.

В заявлении отмечается, что задачей Шерман и Фернандеса на переговорах было подчеркнуть «стремление США к стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям».

В своем Twitter Шерман отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной.

Оверчук, выходя из здания американского министерства, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа, ответил: «отлично». Он покинул внешнеполитическое ведомство в сопровождении посла России в США Анатолия Антонова.