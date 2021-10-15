Китайский портал Guancha.cn 14 октября опубликовал высказывания президента России Владимира Путина на форуме «Российская энергетическая неделя» о том, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также о готовности увеличить поставки российского газа в Европу

Путин озвучил причину роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Запад непременно проиграет!», «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!», «Европейцы вымрут! Только подождите», «Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!"», «Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?», — написали китайские читатели в комментариях под материалом.

За последние месяцы фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем вдвое. Неделю назад они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат до сегодняшних 1067,5 доллара. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

По словам Путина, последние десять лет поступательно в европейскую энергосистему «закладывались системные изъяны», которые в итоге и привели к кризису. Он подчеркивал, что в современной России аналогичные проблемы «невозможно даже представить».