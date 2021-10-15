Китайские читатели высоко оценили слова российского лидера. Многие отметили, что правительства западных стран «любят находить виноватых за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!», «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!», «Европейцы вымрут! Только подождите», «Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!"», «Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?», — написали китайские читатели в комментариях под материалом.
За последние месяцы фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем вдвое. Неделю назад они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат до сегодняшних 1067,5 доллара. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
По словам Путина, последние десять лет поступательно в европейскую энергосистему «закладывались системные изъяны», которые в итоге и привели к кризису. Он подчеркивал, что в современной России аналогичные проблемы «невозможно даже представить».