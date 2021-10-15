Оборонные возможности Европейского союза без партнерства США вызывают некий скепсис. Об этом 14 октября заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом»

Пристайко рассказал, зачем Зеленский поедет в Британию © Christopher Priest / flickr

При этом Пристайко назвал США «наибольшей военной мощью в мире в настоящее время», что, по его словам, является очевидным фактом.

Ранее Пристайко сообщил, что Украина ждет от Британии ракетное вооружение, военные корабли и технологии их строительства. Сначала британцы передадут Украине тральщики, которые должны помочь защитить побережье от минной угрозы. Кроме того он анонсировало визит в Британию президента Украины Владимира Зеленского с делегацией для участия в некоем стратегическом диалоге.