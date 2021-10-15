Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией в конце октября планирует официальный визит в Британию, в ходе которого пройдет заседание стратегического диалога. Об этом 14 октября заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом»
«В конце этого месяца в Объединенное Королевство приезжает президент Украины. Позднее у нас будет заседание стратегического диалога», — сказал посол.
Также Пристайко сообщил, что Украина ждет от Британии ракетное вооружение, военные корабли и информацию о технологиях их строительства. По его словам, первым делом британцы передадут Украине тральщики.
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