Украина получит от Британии ракетное оружие и военные корабли - Пристайко
Украина получит от Британии ракетное оружие и военные корабли - Пристайко
© пресс-служба президента Украины
«В конце этого месяца в Объединенное Королевство приезжает президент Украины. Позднее у нас будет заседание стратегического диалога», — сказал посол.

Также Пристайко сообщил, что Украина ждет от Британии ракетное вооружение, военные корабли и информацию о технологиях их строительства. По его словам, первым делом британцы передадут Украине тральщики.

 