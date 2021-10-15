Украина ждет от Британии ракетное вооружение, военные корабли и информацию о технологии их строительства. Об этом 14 октября заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом»

Зеленский сделал экс-главу МИД Пристайко послом в Великобритании © Facebook, UkraineMFA

Первый военный корабль для Украины построят непосредственно в Британии. Позже технологии передадут украинским верфям.

«Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота, будут реализованы. И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля. Они сразу пойдут в состав ВМС. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании», — рассказал посол.

Очень важным Пристайко обозначил то, что Украина «наконец получит ракетное оружие, которое поможет реально усилить способности на море».

Ранее СМИ сообщили, что в конце сентября украинские военные провели учения с реактивными системами залпового огня «Ураган» на границе с Крымом, во время которых проходили стрельбы по координатам.