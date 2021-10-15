По его словам, сначала британцы передадут Украине тральщики, которые должны помочь защитить побережье от минной угрозы.
Первый военный корабль для Украины построят непосредственно в Британии. Позже технологии передадут украинским верфям.
«Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота, будут реализованы. И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля. Они сразу пойдут в состав ВМС. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании», — рассказал посол.
Очень важным Пристайко обозначил то, что Украина «наконец получит ракетное оружие, которое поможет реально усилить способности на море».
Ранее СМИ сообщили, что в конце сентября украинские военные провели учения с реактивными системами залпового огня «Ураган» на границе с Крымом, во время которых проходили стрельбы по координатам.