Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин 14 октября в эфире телеканала «Перший незалежный» назвал условие для восстановления порядка и благоденствия в стране

Украина не замечает, как «тает» во всемирной повестке дня - Бортник © president.gov.ua Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, и производная — взаимоотношения Киева с европейскими партнерами НАТО, США. При этом депутат подчеркнул, что все это, даже офшорный скандал с Зеленским, меркнет на фоне взаимоотношений Украины и России.

«И пока взаимоотношения между Украиной и Россией не будут восстановлены, не будет у нас порядка, не будет у нас благоденствия, не будет у нас ничего другого, кроме проблем», — резюмировал украинский политик.

Накануне бывший депутат Рады, украинская националистка Ирина Фарион выступила с призывом «уничтожить Москву». Соответствующее заявление она сделала на марше радикалов в Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины.