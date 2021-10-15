Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин 14 октября в эфире телеканала «Первый независимый» предрек Украине неизбежную капитуляцию перед Россией

Киеву придется ползти на коленях в Москву из-за нехватки угля - Волошин © Волошин

Волошин подчеркнул, что в такой ситуации переговоры по Донбассу отойдут на второй план. Он объяснил, что если Киев будет артачиться по данному вопросу, то льготные поставки газа и угля станут невозможны.

«Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — резюмировал депутат.

На днях гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил в эфире телеканала «Наш», что страна попала в тяжелую экономическую ситуацию, в которой с одной стороны имеется газовая проблема, а с другой — угольная, что создает видимый конфликт между центральной и местной властями.