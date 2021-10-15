По его словам, если Киев откажется от конструктивного подхода в переговорах с Москвой, он может обречь себя на холодную зиму. Парламентарий отметил тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой жители могут столкнуться с проблемами с отоплением.
Волошин подчеркнул, что в такой ситуации переговоры по Донбассу отойдут на второй план. Он объяснил, что если Киев будет артачиться по данному вопросу, то льготные поставки газа и угля станут невозможны.
«Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — резюмировал депутат.
На днях гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил в эфире телеканала «Наш», что страна попала в тяжелую экономическую ситуацию, в которой с одной стороны имеется газовая проблема, а с другой — угольная, что создает видимый конфликт между центральной и местной властями.