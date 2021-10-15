Статья зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про Украину - это «ясный сигнал» Москвы Киеву, в частности украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 14 октября заявил журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников, передает РИА Новости

Вакаров раскрыл скрытый смысл статьи Медведева об Украине © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Владимира Путина о Зеленском.

Украинский обозреватель отметил, что в материале содержится сигнал, что о будущем Украины Москва намерена говорить с Западом и не считает сам Киев субъектом переговоров.

«Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», — добавил он.

Выход статьи Медведева демонстрирует, что в Москве Зеленского воспринимают как «предателя "русского мира"», поэтому Россия может оказать давление на киевские власти, отмечает Портников.

При этом он подчеркнул, что украинский лидер либо старается не замечать сложившейся ситуации, либо, действительно, не понимает происходящего.

Медведев в своей статье, вышедшей в начале недели, заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».