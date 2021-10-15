Российской певице Пелагее запрещен въезд на Украину, сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на Службу безопасности страны 14 октября

Украинский певец заявил, что теряет сына по вине Моргенштерна © Александр Пономарев/Инстаграм Владимир Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете выступлений артистов из России на Украине. С такой инициативой выступал украинский продюсер Игорь Кондратюк. Он предлагал запретить концерты российских артистов как «граждан страны-агрессора».

«По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», — цитирует ответ СБУ издание «Телеграф»

Ранее в Крыму прошел фестиваль КВН «Летний кубок чемпионов — 2021». Ведущим был Александр Масляков, среди членов жюри был российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и певица Пелагея.

Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В числе попавших в список были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.