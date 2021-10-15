Политолог, журналист Виталий Третьяков рассказал в интервью изданию Украина.ру, какие внешние силы могут вмешаться в вооруженный конфликт РФ и Украины

Затулин сказал, почему Россия пока не может признать ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нина Зотина

«Можно говорить о НАТО, но напрямую НАТО тоже не выступит на стороне Украины, хотя может оказывать поддержку, поставки вооружений. Возможно, уже не инструкторов, а представителей ЧВК. Напрямую вооруженные формирования из стран, входящих в НАТО, не будут отправляться. Это будет означать, что одна из стран НАТО вступила в войну с Россией. Для этого война должна приобрести такой размах, что этого не должно случиться. Тут все зависит еще и от масштаба. Даже отдельно взятая Польша не сможет вступить в войну по собственной инициативе», — заявил Третьяков.

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