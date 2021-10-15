Определенная группа людей на самой Украине, а также силы из-за рубежа заинтересованы в прямом военном столкновении России и Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, журналист Виталий Третьяков

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

«Заинтересованы и определенные силы на Западе, в Европе, я думаю, с удовольствием бы это увидели некоторые силы в Польше и в прибалтийских республиках, потому что это позволит громко заявить об «агрессии России». И, безусловно, кто-то в США, те, кто хочет втянуть Россию в более серьезный вооруженный конфликт вплоть до локальных боевых действий, для того, чтобы продлить этот конфликт еще на несколько лет. Ясно, что Запад так или иначе выступит на стороне Украины, с осуждениями России, что затянет этот узел еще на несколько лет», — сказал Третьяков.

Полный текст интервью читайте здесь.