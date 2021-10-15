По его мнению, в войне заинтересованы русофобы и украинские националисты, также есть силы за пределами страны, кто хотел бы такого развития событий.
«Заинтересованы и определенные силы на Западе, в Европе, я думаю, с удовольствием бы это увидели некоторые силы в Польше и в прибалтийских республиках, потому что это позволит громко заявить об «агрессии России». И, безусловно, кто-то в США, те, кто хочет втянуть Россию в более серьезный вооруженный конфликт вплоть до локальных боевых действий, для того, чтобы продлить этот конфликт еще на несколько лет. Ясно, что Запад так или иначе выступит на стороне Украины, с осуждениями России, что затянет этот узел еще на несколько лет», — сказал Третьяков.
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