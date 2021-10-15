«С практической точки зрения их угрозы значения не имеют. Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными. Ну, а Поклонская получает дополнительную долю внимания, что всегда важно в дипломатической работе», — сказал Джаралла.
По его словам, заявление украинской стороны стоит расценивать как традиционное искусство мелких пакостей.
«Тем самым они оправдывают свое существование, постоянно повторяя "Украина — не Россия", но в итоге, все, от тем до экономики и культуры, у них связано лишь с Россией. Так и сейчас, назначение стало лишь поводом для активности тех, про кого никто никогда не слышал», — объяснил эксперт.
Накануне бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу «спрятаться не получится даже в Африке».