Угрозы Украины экстрадировать экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую после ее назначения российским послом в Кабо-Верде выглядят смешными. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает 14 октября РИА Новости

Посольство в Африке или тюрьма на Украине? Что ждет посла РФ в Кабо-Верде и бывшего прокурора Крыма Поклонскую © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его словам, заявление украинской стороны стоит расценивать как традиционное искусство мелких пакостей.

«Тем самым они оправдывают свое существование, постоянно повторяя "Украина — не Россия", но в итоге, все, от тем до экономики и культуры, у них связано лишь с Россией. Так и сейчас, назначение стало лишь поводом для активности тех, про кого никто никогда не слышал», — объяснил эксперт.

Накануне бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу «спрятаться не получится даже в Африке».