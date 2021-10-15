Овна невероятно раздражает медлительность. Он терпеть не может, когда затягивается решение какого-либо вопроса, и не переносит неторопливых людей.
Тельца выводят из себя нищие люди, а также те, кто плохо и неопрятно одеваются.
Близнецы не переваривают неконтактных людей. Их раздражают тяжелые на подъем люди, которые не способны враз сорваться и куда-нибудь съездить.
Рак не любит эгоистов, одиночек и выскочек. Все они, по мнению астролога, выводят его из себя.
Лев не терпит вычурности и сумасшествия в окружающих. Он понимает только свой элитарный круг. Льва раздражают эксцентричные личности, выдвигающие очень смелые, порой сумасшедшие, идеи.
Дева не любит, когда ей что-то обещают и не выполняют. Для нее крайне важна точность, аккуратность и чистота. Соответственно, неряшливый человек Деву будет бесить, считает эксперт по звездам.
Весы терпеть не могут грубости, мата и агрессии.
Скорпиона приводят в бешенство люди, способные на предательство.
«Красной тряпкой» для Стрельца станут люди, имеющие склонность поучать других.
Козерога раздражают невыполненные обещания и безответственность людей.
Водолей терпеть не может монотонности и рутины. Его раздражают и такие же люди — не проявляющие эмоций, лишенные малейшей доли эксцентричности.
Рыб больше всего раздражает критика в их адрес. Они терпеть не могут, когда им делают замечания пусть даже по делу.