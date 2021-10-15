Украинский астролог Влад Росс рассказал, какие особенности других людей больше всего выводят из равновесия представителей каждого из знаков зодиакального круга, передало 13 октября издание «Главред»

Астролог назвала судьбоносные даты для завершения войны в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил Овна невероятно раздражает медлительность. Он терпеть не может, когда затягивается решение какого-либо вопроса, и не переносит неторопливых людей.

Тельца выводят из себя нищие люди, а также те, кто плохо и неопрятно одеваются.

Близнецы не переваривают неконтактных людей. Их раздражают тяжелые на подъем люди, которые не способны враз сорваться и куда-нибудь съездить.

Рак не любит эгоистов, одиночек и выскочек. Все они, по мнению астролога, выводят его из себя.

Лев не терпит вычурности и сумасшествия в окружающих. Он понимает только свой элитарный круг. Льва раздражают эксцентричные личности, выдвигающие очень смелые, порой сумасшедшие, идеи.

Дева не любит, когда ей что-то обещают и не выполняют. Для нее крайне важна точность, аккуратность и чистота. Соответственно, неряшливый человек Деву будет бесить, считает эксперт по звездам.

Весы терпеть не могут грубости, мата и агрессии.

Скорпиона приводят в бешенство люди, способные на предательство.

«Красной тряпкой» для Стрельца станут люди, имеющие склонность поучать других.

Козерога раздражают невыполненные обещания и безответственность людей.

Водолей терпеть не может монотонности и рутины. Его раздражают и такие же люди — не проявляющие эмоций, лишенные малейшей доли эксцентричности.

Рыб больше всего раздражает критика в их адрес. Они терпеть не могут, когда им делают замечания пусть даже по делу.