Киеву придется ползти на коленях в Москву из-за нехватки угля - Волошин

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин 13 октября в своем Facebook предрек властям Киева необходимость «ползти на коленях в Москву» из-за нехватки угля для электростанций

Медведчук: В 2014 году не было запрета на поставки угля из ЛДНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов «в пафосных терминах» рассказывал о том, как Виктор Медведчук якобы подвесил Украину на «крючок зависимости от России», договариваясь о поставках угля из Донбасса на украинские тепловые электростанции.

«Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин.

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

Сам глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул, что новое дело о поставках угля с территорий республик Донбасса было сфабриковано украинскими властями, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского.