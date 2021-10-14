Цена на российский газ для Венгрии в долгосрочной перспективе по новому контракту, подписанному с «Газпромом», будет хорошей в долгосрочной перспективе, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели 14 октября

Российско-венгерский контракт вызвал крайне негативную реакцию Киева, так как ближайшие полтора десятилетия газ для Будапешта не будет прокачиваться через Украину.

«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена — ред.) будет хорошей», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

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Сийярто уточнил, что в договоре стоимость газа привязана к котировкам голландского хаба TTF, где цена фьючерса установила в октябре абсолютный рекорд — $1937 за тысячу кубометров. Степень привязки не раскрывается.

Как ранее отмечалось, отказ Будапешта от услуг украинской ГТС одномоментно лишил Киев половины импортного газа.

Этот отказ стал следствием ухудшившихся за последние годы украино-венгерских отношений из-за притеснения украинскими властями венгерского меньшинства, компактно проживающего в украинском Закарпатье.