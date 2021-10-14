Российско-венгерский контракт вызвал крайне негативную реакцию Киева, так как ближайшие полтора десятилетия газ для Будапешта не будет прокачиваться через Украину.
«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена — ред.) будет хорошей», — приводит слова Сийярто РИА Новости.
По его мнению, формула цены газа в новом соглашении для Венгрии гораздо выгоднее той, что была зафиксирована в договоре от 1996 года истекшем 30 сентября.
Сийярто уточнил, что в договоре стоимость газа привязана к котировкам голландского хаба TTF, где цена фьючерса установила в октябре абсолютный рекорд — $1937 за тысячу кубометров. Степень привязки не раскрывается.
Как ранее отмечалось, отказ Будапешта от услуг украинской ГТС одномоментно лишил Киев половины импортного газа.
Этот отказ стал следствием ухудшившихся за последние годы украино-венгерских отношений из-за притеснения украинскими властями венгерского меньшинства, компактно проживающего в украинском Закарпатье.