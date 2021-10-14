«Во-первых, кто эти люди? Во-вторых, где Зеленский?» — задался вопросами «Крокодил».
«Стерненка знаю, он же убийца», «Это список людей с нетрадиционной ориентацией», «А Бабченко где?», «А где наш всеми любимый сиделец Михо?», «Что за эксперты и как голосовали? Непонятно», «Если это список популярных блогеров, если у них масса поклонников и их читают, то страна не здорова», — отреагировали пользователи.
К слову, первое место этого рейтинга занимает украинский переводчик, дипломат, шоумен и генеральный директор рекламного агентства «DIVA Production» Дмитрий Чекалкин.
Второе — экс-глава информационного отдела «Правого сектора»* и бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Венчает первую тройку еще один украинец с «деревянной» фамилией — Тарас Березовец. Он — украинский политолог, основатель проекта Free Crimea («Свободный Крым»), соучредитель Украинского института будущего.
Также в списке присутствуют украинский шоумен Сергей Притула и экс-глава одесской ячейки Правого сектора* Сергей Стерненко.
*Деятельность организации запрещена в РФ