Состояние певца Александра Серова, госпитализированного недавно с COVID-19, ухудшилось. В четверг, 14 октября, Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста дыхательная недостаточность II степени, кроме того, болезнь осложняется сахарным диабетом

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Осложнение в виде сахарного диабета грозит еще и риском развития проблем с сердцем и сосудами. Медики рапортуют, что делают все возможное для спасения артиста: лечат звезду гормональными препаратами и антибиотиками.

Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. Имеет статус народного артиста Российской Федерации.

Известно, что в настоящее время у Серова зафиксировано 75%-е поражение легких из-за коронавируса. О своем состоянии здоровья певец долгое время молчал, хотя, по словам родственников, плохо себя чувствовал уже давно. Сейчас музыкант находится в реанимации.

Ранее про Серова написал его давний друг, композитор Игорь Крутой, который призвал поклонников молиться.

Лечатся от COVID-19 сейчас еще несколько знаменитостей. В их числе ведущая Лариса Гузеева, актриса Нонна Гришаева и певец Валерий Леонтьев.