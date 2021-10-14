Известно, что в настоящее время Серов лечится от коронавируса в реанимации одной из московских больниц. Издание пишет также, что он находится в ясном сознании, однако ухудшение состояния привело к тому, что любая, даже минимальная активность вызывает у звезды одышку.
Осложнение в виде сахарного диабета грозит еще и риском развития проблем с сердцем и сосудами. Медики рапортуют, что делают все возможное для спасения артиста: лечат звезду гормональными препаратами и антибиотиками.
Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. Имеет статус народного артиста Российской Федерации.
Известно, что в настоящее время у Серова зафиксировано 75%-е поражение легких из-за коронавируса. О своем состоянии здоровья певец долгое время молчал, хотя, по словам родственников, плохо себя чувствовал уже давно. Сейчас музыкант находится в реанимации.
Ранее про Серова написал его давний друг, композитор Игорь Крутой, который призвал поклонников молиться.
Лечатся от COVID-19 сейчас еще несколько знаменитостей. В их числе ведущая Лариса Гузеева, актриса Нонна Гришаева и певец Валерий Леонтьев.