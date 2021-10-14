«Нацкорпус» сжег чучела на Крещатике - фото

Активисты «Национального корпуса» 14 октября устроили на Крещатике в Киеве перфоманс в рамках марша праворадикалов. Трансляцию мероприятия вели украинские телеканалы

Потенциал насилия: посольство США призвало избегать бандеровцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Перед этим активисты «Национального корпуса» установили на Крещатике два чучела в окровавленных белых одеждах. Сверху им надели парики, один клоунский, другой черного цвета. На чучела также повесили две таблички, одна из которых в нецензурной форме оскорбляла президента Владимира Зеленского, а на другой было написано «Вагнергейт». Оба манекена были сожжены под националистические речевки.

В июле прошлого года в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «ЧВК Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция украинских спецслужб. Украина намеревалась авиарейсом из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагалось, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».

*Деятельность организации запрещена в РФ