«Нацкорпус» сжег чучела на Крещатике - фото

В четверг, 14 октября украинские праворадикалы проводят свои акции в честь Дня защитников и защитниц страны и очередной годовщины основания Украинской повстанческой армии*. В мероприятии принимают участие «Свобода», «Правый сектор»*, «Национальный корпус», «Центурия» и другие организации. Общее шествие неонацистов завершилось на майдане, после этого «Нацкорпус» собирается отправится под Офис президента.
Перед этим активисты «Национального корпуса» установили на Крещатике два чучела в окровавленных белых одеждах. Сверху им надели парики, один клоунский, другой черного цвета. На чучела также повесили две таблички, одна из которых в нецензурной форме оскорбляла президента Владимира Зеленского, а на другой было написано «Вагнергейт». Оба манекена были сожжены под националистические речевки.
В июле прошлого года в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «ЧВК Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция украинских спецслужб. Украина намеревалась авиарейсом из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагалось, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».
*Деятельность организации запрещена в РФ