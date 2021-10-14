Украинская певица Maruv, работающая в РФ, анонсировала новый трек, который она записала совместно с российской группой The Hatters. Соответствующий пост артистка сделала в Instagram 13 октября

«Внимание! 15 октября Maruv. На всех цифровых площадках! Будет бомба, будет ракета», —подписала она фрагмент клипа.

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«Это прямо новый стиль вышел! Прикольно и непохоже на то, что сейчас крутят. Своеобразно», «Если бы Мадонна была рождена в СССР», «Ну что б вселенной место мало стало, нужен совместный трек Maruv, The Hatters и Little big», — отреагировали пользователи.

«Ох, прям в будущее смотрите», — ответила последнему комментатору солистка.

Maruv, она же Анна Корсун, — украинская певица, ставшая победительницей национального отбора «Евровидения» в 2019 году, но ехать на конкурс она тогда отказалась, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».

Позже, уже в РФ исполнительницу признали «лучшей певицей России», что очень не понравилось украинским радикалам. А совсем недавно она снова вызвала их гнев на себя, когда записала совместный трек с запрещенным на Украине Филиппом Киркоровым.

Maruv часто обвиняют в излишней откровенности, а порой даже вульгарности в сценических образах, однако, число концертов и подписчиков артистки только растет. Не так давно певица рассказывала, что ее бабушка как-то сделала ей замечание о слишком «раздетых» сценических нарядах, но услышав сумму заработков внучки, забрала свои слова обратно.