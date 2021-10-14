Победительница «Голоса страны-9» на телеканале «1+1» Оксана Муха призналась, что не живет в квартире, выигранной ею на шоу. Об этом она рассказала 14 октября в эфире канала «1+1»

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Оказалось, что этот презент артистка получила как раз в тот момент, когда только-только перебралась с семьей в новый частный дом в Львовской области.

«Я практически не бываю дома — я уже человек мира. Я дома, чтобы увидеться с ребенком, родителям, набраться энергии. Это для меня и место силы. А так как я в Киеве остаюсь на короткое время в каких-то проектах, не доходят руки до ремонта, чтобы обустроить эту квартиру», — пояснила победительница.

Большинство пользователей порадовалось за решенный жилищный вопрос артистки, однако были и те, кто нашел в теме повод для шутки, написав, что «муха» не живет в подаренной квартире, потому что два уровня — слишком много для небольшого насекомого.

Оксана Муха в 2019 году победила в шоу «Голос страны», ее тренером на проекте был молдавский певец Дан Балан. В настоящее время артистка проживает во Львовской области с матерью и сыном, с отцом которого она рассталась.