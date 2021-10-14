«Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником — уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников», — сказано в документе.
До назначения Вербицкая была советником заместителя руководителя Офиса президента и председателем Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников.
На днях Зеленский создал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.
В четверг, 14 октября, в стране отмечают День защитников и защитниц Украины и годовщину создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии.