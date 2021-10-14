Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Информацию об этом обнародовали 14 октября украинские СМИ

После закона об олигархах СНБО и Офис президента станут центром коррупции - Бортник © стрингер

Повестка заседания пока не обнародована. В начале октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что темой будущего заседания Совета безопасности будет ситуация с недрами, также будут заслушаны отчеты представителей органов власти о борьбе с контрабандистами. Кроме того, он объявил, что на заседании примут некие решения, касающихся так называемых воров в законе.

Ранее через СНБО власти Украины ввели санкции против оппозиционных политиков и СМИ. Политолог Руслан Бортник назвал введение санкций через Совет нацбезопасности «политическим, надправовым наказанием неугодных структур».