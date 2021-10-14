Посольство США на Украине на своем сайте 13 октября опубликовало предостережение, которое касается проходящих в украинской столице в этот день акций националистов

В четверг, 14 октября, на Украине отмечается День защитников и защитниц страны. Также в этот день местные ультраправе отмечают очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии* (УПА). Традиционно к этим датам националисты проводят свои акции, главная из которых стартовала в Киеве. Сторонники «Свободы», «Правого сектора»* и других организаций пройдут маршем от парка Шевченко до площади Независимости. Свое шествие проведет «Нацкорпус», оно финиширует у здания Офиса президента. В Киеве стартовали акции националистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Ультраправые группы планируют большой шествие, возможно, их число составит тысячи. Марш планируется начать примерно в 12:00 в парке Тараса Шевченко. Хоть маршрут и не опубликован, но скорее всего они будут двигаться по улице Крещатик и делать остановки на Майдане, Аллее Героев Небесной Сотни и у Офисе президента на Банковой. Предварительная информация и предыдущий опыт указывают на потенциал насилия», — говорится в сообщении американского посольства.

Акции неонацистов 14 октября регулярно сопровождаются потасовками и столкновениями с правоохранителями. Наиболее масштабные инциденты такого рода произошли в 2014 году, когда Верховная Рада не проголосовала за признание деятельности УПА и Организации украинских националистов борьбой за независимость. Недовольные этим решением радикалы атаковали здание парламента, забросав его дымовыми шашками и камнями.

*Деятельность организации запрещена в РФ