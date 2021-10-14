Российский критик Андрей Плахов 13 октября сообщил у себя в Facebook о смерти украинской и советской оперной певицы, заслуженной артистки Украины Бэлы Руденко

Скончалась артистка 13 октября в Москве, причина смерти пока не уточняется.

«На 89 году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — написал Плахов.

Елизавета II ответила школьникам из Крыма, назвав полуостров российским © AP, Frank Augstein, Pool Бэла Руденко — уроженка поселка Боково-Антрацит (ныне — город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. Дебютировала артистка на сцене Одесского театра оперы и балета, позже служила в Киевском театре оперы и балета им. Т. Шевченко, а затем была солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра.

За свою карьеру Руденко успела покорить зрителей не только Советского Союза, но и Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады и США. За удивительный голос оперную диву называли «украинский соловей».