В столице Украины началась акция ультраправых, приуроченная ко Дню защитников и защитниц страны 14 октября. Прямые включения с мероприятия ведут украинские телеканалы

Спикер Рады Стефанчук прервал свой брифинг по необычной причине - видео Точкой сбора активистов традиционно стал парк Шевченко. Колонны демонстрантов пройдут по центральным улицам и завершат свое шествие на площади Независимости. Участники акции держат флаги партий «Свобода», «Правый сектор»*, «Национальный корпус» и др. Среди озвученных ранее требований — принять законы против «коллаборационистов» и прекратить уголовное преследование националистов. *Деятельность организации запрещена в РФ