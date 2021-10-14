Кроме официального Дня защитников и защитниц, праворадикалы отмечают также 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии*.
Точкой сбора активистов традиционно стал парк Шевченко. Колонны демонстрантов пройдут по центральным улицам и завершат свое шествие на площади Независимости.
Участники акции держат флаги партий «Свобода», «Правый сектор»*, «Национальный корпус» и др.
Среди озвученных ранее требований — принять законы против «коллаборационистов» и прекратить уголовное преследование националистов.
*Деятельность организации запрещена в РФ