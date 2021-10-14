Спикер Рады Стефанчук прервал свой брифинг по необычной причине - видео
Спикер Рады Стефанчук прервал свой брифинг по необычной причине - видео
Кроме официального Дня защитников и защитниц, праворадикалы отмечают также 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии*.

Точкой сбора активистов традиционно стал парк Шевченко. Колонны демонстрантов пройдут по центральным улицам и завершат свое шествие на площади Независимости. 

Участники акции держат флаги партий «Свобода», «Правый сектор»*, «Национальный корпус» и др.

Среди озвученных ранее требований — принять законы против «коллаборационистов» и прекратить уголовное преследование националистов. 

*Деятельность организации запрещена в РФ