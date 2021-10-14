Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 октября выступил перед журналистами, однако в какой-то момент замолчал, так как услышал гимн Украины. Выступление председателя парламента транслировали украинские телеканалы

Свой для Зеленского. Что известно о новом спикере Рады Стефанчуке © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Стефанчук дал интервью журналистам. В какой-то момент на площади заиграл гимн Украины, спикер прервался и продолжил свою речь только после того, как музыка смолкла.

Верховная Рада получила нового спикера на прошлой неделе, когда с этой должности был уволен Дмитрий Разумков. До этого Стефанчук занимал место первого вице-спикера.