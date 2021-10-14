В четверг, 14 октября, на Украине отмечается День защитников и защитниц страны. Руководство государства приняло участие в церемонии возложения цветов к так называемой Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, которая посвящена погибшим во время конфликта в Донбассе украинским военнослужащим.
Стефанчук дал интервью журналистам. В какой-то момент на площади заиграл гимн Украины, спикер прервался и продолжил свою речь только после того, как музыка смолкла.
Верховная Рада получила нового спикера на прошлой неделе, когда с этой должности был уволен Дмитрий Разумков. До этого Стефанчук занимал место первого вице-спикера.