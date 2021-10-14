Примадонна пришла на детский праздник вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя младшими детьми — Лизой и Гарри.
Для вечеринки примадонна выбрала давно полюбившийся ей черный цвет, надев короткую юбку, сапоги-ботфорты и удлиненную куртку. Образ исполнительница дополнила крупным украшением в виде золотой цепи.
«Это Пугачева?», «Не узнать Аллу Борисовну вообще», «Что это за мальчик?», «Подстриглась под мальчика?» — отреагировали пользователи.
Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным живут в замке в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей — двойняшки Лиза и Гарри, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери.