Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова 13 октября опубликовала в Instagram снимки с дня рождения младшей дочери - шестилетней Вероники. На фото подписчики заметили и едва узнаваемую Аллу Пугачеву

Елизавета II ответила школьникам из Крыма, назвав полуостров российским © AP, Frank Augstein, Pool Максимом Галкиным и двумя младшими детьми — Лизой и Гарри.

Для вечеринки примадонна выбрала давно полюбившийся ей черный цвет, надев короткую юбку, сапоги-ботфорты и удлиненную куртку. Образ исполнительница дополнила крупным украшением в виде золотой цепи.

«Это Пугачева?», «Не узнать Аллу Борисовну вообще», «Что это за мальчик?», «Подстриглась под мальчика?» — отреагировали пользователи.

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным живут в замке в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей — двойняшки Лиза и Гарри, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери.