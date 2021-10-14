Единственное на сегодняшний день судно размагничивания в составе Военно-морских сил (ВМС) Украины «Балта» терпит бедствие в Черном море. Новые данные о чрезвычайном происшествие утром 14 октября в своих соцсетях обнародовала пресс-служба ВМС

Ранее сообщалось, что накануне, 13 октября, в районе острова Змеиный «Балта» попала в аварийную ситуацию, два отсека судна оказались затоплены.

В настоящий момент корабль пытаются отбуксировать в Одессу.

«По состоянию на 8.30 14 октября 2021 — личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо», — сказано в сообщении.

Появились подробности аварии с украинским военным кораблем в Черном море © CC0, Pixabay

«Балта» была построена для советского флота в конце 1980-х годов в Польше. При разделе Черноморского флота между РФ и Украиной в 1997 году корабль отошел украинским ВМС.