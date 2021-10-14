Ранее сообщалось, что накануне, 13 октября, в районе острова Змеиный «Балта» попала в аварийную ситуацию, два отсека судна оказались затоплены.
В настоящий момент корабль пытаются отбуксировать в Одессу.
«По состоянию на 8.30 14 октября 2021 — личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо», — сказано в сообщении.
«Балта» (проект U-811) — единственное в украинском флоте судно размагничивания, предназначенное для уменьшения намагниченности корпусов кораблей. Такая процедура позволяет снизить вероятность подрыва судов на минах с магнитными взрывателями, а также повысить точность работы навигационного оборудования.
«Балта» была построена для советского флота в конце 1980-х годов в Польше. При разделе Черноморского флота между РФ и Украиной в 1997 году корабль отошел украинским ВМС.