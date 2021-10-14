Украинская телеведущая, известная по программе «Аферисти в сітях», Елена-Кристина Лебедь, которая также является невестой бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, призналась подписчикам, что подсадила всех своих домочадцев, включая собаку, на новый хит Netflix. Соответствующий пост она сделала в Instagram 13 сентября

«Я никак не начну его смотреть, посмотрела трейлер… жутковато», «Классный сериал!!! Интересный, а самое главное и не догадываешься до конца, кто за всем этим стоит», «Читала недавно новость, что этот сериал отрицательно влияет на подростков», «А в школьных чатах прям истерика, чтоб подросткам не давали смотреть… а они уже успели все, и что теперь делать? Вызывать людей в черном, стирать память?» — отреагировали подписчики ведущей.

Премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоялась на платформе Netflix 17 сентября. Проект бьет все рекорды по просмотрам, только за первые 10 дней фильм занял первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию. По предварительным оценкам, «Игра» может стать самым популярным сериалом в истории Netflix.