Ученики «Малой академии наук» Севастополя написали письмо королеве Великобритании Елизавете II, и получили ответ. Примечательным в нем оказался адрес, указанный монархом. Фото было опубликовано 13 октября на странице центра образования в Instagram

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