Письмо Елизавете II севастопольские школьники писали в рамках внеклассных занятий по английскому языку, но, на свое удивление, через три месяца все же получили ответ. В нем королева поблагодарила детей за письмо и выразила радость от их занятий английским.
В качестве сувениров монаршая особа вложила в конверт несколько буклетов, рассказывающих о королевской семье.
Примечательно, что в качестве адреса получателя на конверте Елизавета II написала «Севастополь, Россия», тем самым признав принадлежность полуострова РФ.
Следующее письмо крымские школьники планируют написать принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.