Он считает, что цены на газ должны быть конкурентными.
«Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится. Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах»,- сказал Новак.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что к масштабному кризису в Европе привели «системные изъяны». По его словам, «высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех».