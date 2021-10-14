Россия видит риски межтопливной конкуренции. Об этом 13 октября сообщил зампред правительства РФ Александр Новак, передает РИА Новости

Игорь Юшков о том, как врут украинские политики про российский газ на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится. Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах»,- сказал Новак.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что к масштабному кризису в Европе привели «системные изъяны». По его словам, «высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех».