По его словам, он ежедневно видел во снах разные места Грузии: подъезд своего дома, улицу Пекина, «Руставели, Веру и 51-ю школу, Первую экспериментальную школу, Боржоми, Батуми, Анаклию, Гагру». Политик назвал «непреодолимую, безграничную тоску» причиной возвращения в страну.
«Во-вторых, это был рациональный, продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже оказывались в зоне за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно», — подчеркнул экс-президент Грузии.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.
Политик объявил в тюрьме голодовку и продолжает ее, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья.