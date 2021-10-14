Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 13 октября в письменном интервью для оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари архи» рассказал, почему вернулся в страну после длительного отсутствия

У посольства Грузии в Киеве проходит акция в поддержку Саакашвили © REUTERS, via REUTERS

«Во-вторых, это был рациональный, продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже оказывались в зоне за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Политик объявил в тюрьме голодовку и продолжает ее, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья.