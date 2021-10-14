Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник счел бесполезными переговоры с Украиной по Донбассу в «минском формате», передало 13 октября агентство «Луганскинформцентр»

Украина не замечает, как «тает» во всемирной повестке дня - Бортник © president.gov.ua

По его словам, украинская сторона атаковала офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, который обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе пропускного пункта Первомайск — Золотое. Глава республики добавил, что военнослужащий был взят в плен безоружным, а несколькими часами ранее был открыт огонь по школе в поселке Золотое-5, обошлось без жертв, поскольку ученики ушли на осенние каникулы.

Пасечник подчеркнул, что подобными действиями Украина ставит под угрозу мирный диалог в «минском формате». Он потребовал освободить представителя ЛНР, а также обратился к международным организациям, в том числе ОБСЕ, с просьбой оказать давление на Киев.

Ранее бывший командующий Внутренними войсками Украины генерал армии Александр Кихтенко предрек Украине разгром в случае военной операции в Донбассе. По его словам, для урегулирования конфликта киевским властям следует пойти на определенные уступки.