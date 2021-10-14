Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 13 октября в своем Telegram предостерегла Украину от угроз бывшему прокурору Крыма и депутату Госдумы, а ныне назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки

Посольство в Африке или тюрьма в Украине? Что ждет посла РФ в Кабо-Верде и бывшего прокурора Крыма Поклонскую © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк написала она.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо Верде. Экс-депутат сказала, что обрадовалась решению. Она отметила, что уже прошла курсы в дипломатической академии и стажировку в МИД.

В этот же день бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в Twitter, что Киев может начать готовить документы на «экстрадицию» Поклонской из Кабо-Верде. По его словам, производство против нее уже находится в украинском суде. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к правительству Кабо-Верде по поводу якобы «преступной деятельности» Поклонской в Крыму. Он уточнил, что посол находится под санкциями Украины, Европейского союза, Канады, США и Японии, а также разыскивается за «государственную измену».